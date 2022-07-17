Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 13:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pencereden sahte dolar saçan turist gözaltına alındı
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da kaldığı otel odasından dışarıya sahte dolar saçan kişi yakalandı. Yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edilecek.
Pencereyi açtı, sahte banknotları sokağa saçtı.
İstanbul Beyoğlu'nda bir otelde kalan Filistin uyruklu İsrail vatandaşı, ekiplerin çalışmasıyla kaldığı otelde yakalandı.
Ekipler, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve parada sahtecilik suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
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