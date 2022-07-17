Pencereyi açtı, sahte banknotları sokağa saçtı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelde kalan Filistin uyruklu İsrail vatandaşı, ekiplerin çalışmasıyla kaldığı otelde yakalandı.

Ekipler, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve parada sahtecilik suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.