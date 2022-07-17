Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bulunduğu yörenin tarihi, kültürü ve folklorunda özel yere sahip, doğal miras kabul edilen anıt ağaçların tescillenmesi ve bakımının yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kemaliye ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki Aşağıumutlu köyünün mezarlık mevkisinde bulunan 10 sakız ağacının yaş tespiti ve korunmaya alınması için yöre halkı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden başvuruda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

En yaşlı ağaç 1002 yaşında

Başvuru üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsünden bölgeye gelen yetkililer, yolun alt ve üst bölümlerinde bulunan 10 sakız ağacının artım burgusu yardımıyla ölçümlerini gerçekleştirdi.

Uzmanlar yaptıkları ölçümlerde bu ağaçların 602, 621, 622, 662, 669, 675, 677, 702, 801 ve 1002 yaşlarında anıtsal değere sahip olduklarını belirledi.

[Fotoğraf: AA]

Yapılan işlemlerin ardından doğal miras kabul edilen sakız ağaçları "anıt ağaç" olarak tescillenerek koruma altına alındı.

Orman yüksek mühendisi Mehmet Ali Başaran da bu ağaçların şu ana kadar ölçülen en yaşlı sakız ağaçları olduğunu vurgulayarak, "Çünkü yaptığım araştırmalarda bugüne kadar en yaşlı sakız ağacının Gaziantep'te 601 yaşında olduğu belirlenmiş. Bu ağaçların yaşı 602 ile 1002 arasında. Mersin, Adana, İzmir, Mardin'de sakız ağaçları var ama yaşları 200-300 civarında. Dolayısıyla Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Aşağıumutlu köyündeki 10 sakız ağacının Türkiye'nin en yaşlı sakız ağaçları olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

[Fotoğraf: AA]