Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 12:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Drift yapan sürücü kazaya yol açtı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Tuzla'da trafikte drift yapmaya çalışan otomobil sürücüsü kazaya yol açtı. Otoyolda seyir halindeki otomobil, duramayarak yolun ortasında drift yapan otomobile çarptı. O anlar kameraya da yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde Tuzla Akfırat mevkiinde meydana geldi.
Trafiğe açık alanda drift yapan otomobile, seyir halindeki başka bir otomobil çarptı.
Drift yapan otomobile çarpan otomobil, bariyerlere girmekten son anda kurtuldu.
Kaza anında da yoldan geçen otomobiller olduğu görüldü.
Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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