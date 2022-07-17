Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 10:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yola düşen bayrağı gören genç canını tehlikeye attı
[Fotograf: İHA]
İstanbul'da caddeye düşen Türk bayrağını gören genç kendini tehlikeye attı, koşarak bayrağı yerden kaldırdı.
Esenyurt Saadetdere Mahallesi D-100 kara yolunda seyreden bir araçtan Türk bayrağı düştü.
Ay yıldızlı bayrağın yerde kalmasına gönlü razı olmayan Deniz Yumitkan, yolun boş olduğu anda koşmaya başladı.
Yumitkan, bayrağı yerden kaldırdı ve öptü. Gencin bayrak hassasiyeti izleyenlerin yüreğine dokundu.
O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Etiketler: İstanbul
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