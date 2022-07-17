Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 11:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
Sol şeridi işgal etti, ambulansa yol vermedi
İstanbul'da bir sürücü ambulansa yol vermemek için direndi. Ambulans görevlileri o anları kayıt altına aldı. Kısa sürede tespit edilen sürücüye 623 lira ceza kesildi.
Siren çaldı, yol istedi. Ama sürücü bir türlü önünden çekilmedi.
Hasta taşıyan bir ambulans, D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde ilerliyordu. Sol şeritte giderken önüne bir araç çıktı.
Ambulans şoförü, siren çalıp önünden çekilmesini istedi. Fakat, otomobilin sürücüsü yol vermemekte direndi.
Sürücüye 623 lira ceza kesildi
Ambulans şoförü, hastaneye yetişmek için mecburen orta şeride geçti. Aracı sollayıp yoluna devam etti.
Görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.
Tespit edilen sürücüye toplam 623 lira ceza kesildi.
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