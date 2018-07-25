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Parmağı halkaya sıkışan Suriyeli çocuk için seferber oldular

Şanlıurfa'da Suriyeli çocuğun metal halkaya sıkışan parmağı, sağlık ve itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla çıkartıldı.

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Şanlıurfa Haliliye'de Şair Nabi Mahallesi'nde yalnız başına oyun oynayan Suriyeli 6 yaşındaki Musa Eslem'in parmağı evlerinin bahçesinde bulunan demir korkuluğun metal halkasına saplandı.

Çocuğun ağlamasını duyan ve müdahale etmelerine rağmen kurtaramayan çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine iletti.

Olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren hassas bir çalışmanın ardından bir yandan Eslem'i sakinleştirmeye çalıştı bir yandan da demir korkuluğu makas yardımıyla kesti.

Parmağındaki demir parçasıyla ambulansa götürülürken çok korkan ve gözyaşı döken Eslem, itfaiye erleri tarafından sakinleştirildi. Çocuk, olay yerinde bekleyen ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: suriyeli çocuk, şanlıurfa, metal halka, haliliye
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