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Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

Edirne Keşan'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

Tatil için Belçika'dan Türkiye'ye gelen Mithat Bilici'nin kullandığı otomobil Maltepe köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri aracın içerisinde sıkışan sürücü Mithat Bilici ile kardeşi Recep Bilici'nin hayatını kaybettiğini belirledi, cenazeler Keşan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Şafak Bilici ve Feride Bilici ise ambulanslarla Keşan ve Uzunköprü devlet hastanelerine götürüldü. Şafak Bilici de hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Keşan, gurbetçi aile, Belçika
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