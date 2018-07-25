Çankırı'da 8 milyon yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyor

Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde süren arkeolojik kazılarda gergedangillerin atasını oluşturan çok iri bir hayvanın yanı sıra su samuru, oklu kirpi, domuz, gergedan, fil, zürafa, geyik, ceylan gibi değişik hayvanlara ait 5 bin civarında fosil bulundu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yürütülen kazılara, 3 farklı üniversiteden akademisyen ve öğrencilerle birlikte 22 kişilik bir ekip katılıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nin önemli bir fosil yatağı olduğunu söyledi.

Daha önceki yıllarda bölgeden 30'un üzerinde türe ait fosil elde ettiklerini belirten Erol, "Fosil yatağımız aslında Türkiye’nin en önemli ve dünyanın en ender fosil yataklarından bir tanesidir. Daha önceki yıllarda 30’un üzerinde türü elde ettiğimiz bir alan. Alandan 6 tane farklı türü Çankırı’ya özgü olarak tespit ettik." dedi.

"Bölgeden 5 bine yakın fosil çıkardık"

Erol, bölgenin jeoloji ve paleontoloji dünyası için önemli bir lokalite olduğuna vurgu yaptı.

"Hem fosilleşme açısından hem hangi türlerin yaşamış olduğunu hem de Çankırı’nın 8 milyon yıl eskiye inen coğrafyası açısından birtakım buluntular bunlar. Bölgeden bugüne kadar 5 bine yakın fosil çıkardık. Domuzgiller, filgiller, atgiller, öküz, koyun, keçi türü hayvanlar, zürafa, ceylan, geyik, şu anda Çankırı çevresinde yaşamayan etçillerin içinde leşçiller, kılıç dişli kaplanlar, su samurlar gibi 30 civarında tür var. Daha fazlasını da bekliyoruz."

Erol, kazı çalışmalarını, parçalarını daha önceki yıllarda elde ettikleri ve devamının geleceğini düşündükleri türleri ortaya çıkarmak için sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA