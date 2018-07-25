Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank gençlerin imdadına yetişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabı üzerinden ‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ kuracaklarını açıkladı.

Varank mesajında, “Çocuklarımız ve ailelerini; en çok da bizi heyecanlandıracak Deneyap Teknoloji Atöyleri kuruyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve STK'larımız işbirliğinde hedefimiz; yüksek teknoloji geliştiren insan kaynağımızı çekirdekten yetiştirmek” ifadelerini kullandı.

Çocuklarımız ve ailelerini; en çok da bizi heyecanlandıracak Deneyap Teknoloji Atöyleri kuruyoruz.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve STK'larımız işbirliğinde hedefimiz; yüksek teknoloji geliştiren insan kaynağımızı çekirdekten yetiştirmek. pic.twitter.com/RzGAmIrDml — Mustafa Varank (@varank) 24 Temmuz 2018

“Bekleriz ama şu an internetimiz kesilmiş”

Varank’ın paylaşımının altına o atölyelerden birinde çalışmalarını yürüten gençler tarafından mesaj atıldı.

İnternetin kesik olduğunu belirten gençler, “Swot analizlerin yapıldığı, prototip çıkartılan, eğitim verilen, sınırsız kahve ve çayın ücretsiz olduğu bir alan. Bekleriz ama şu an internetimiz kesilmiş” mesajını paylaştı.

Swot analizlerin yapıldığı, prototip çıkartılan, eğitim verilen, sınırsız kahve ve çayın ücretsiz olduğu bir alan. Bekleriz ama şuan internetimiz kesilmiş pic.twitter.com/Lfjvmvd4VN — M.Can ALPAY (@mecanalpay) 24 Temmuz 2018

Bakan’dan cevap gecikmedi

Gençlerin sorununu çözen Bakan Varank, gençlerin tweetini alıntılayarak, “Sorun çözüldü mü gençler?” dedi.

Sorun çözüldü mü gençler? https://t.co/er2w1T87Wi — Mustafa Varank (@varank) 25 Temmuz 2018

Gençler ise, internet sorunlarının çözüldüğünü, artık üzerlerinde daha büyük yük olduğunu ve daha çok çalışacaklarını söyledi.

Teşekkürler Sn. Bakanım sorunumuz çözüldü, internetimiz tekrar bağlandı. Artık üstümüzde daha büyük bir yük var.Daha çok çalışacağız. pic.twitter.com/dKYRExIEh5 — M.Can ALPAY (@mecanalpay) 25 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber