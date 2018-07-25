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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank gençlerin imdadına yetişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan kendisine ulaşan gençlerin internet sorununu çözdü.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank gençlerin imdadına yetişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabı üzerinden ‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ kuracaklarını açıkladı.

Varank mesajında, “Çocuklarımız ve ailelerini; en çok da bizi heyecanlandıracak Deneyap Teknoloji Atöyleri kuruyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve STK'larımız işbirliğinde hedefimiz; yüksek teknoloji geliştiren insan kaynağımızı çekirdekten yetiştirmek” ifadelerini kullandı.

 


 

“Bekleriz ama şu an internetimiz kesilmiş”

Varank’ın paylaşımının altına o atölyelerden birinde çalışmalarını yürüten gençler tarafından mesaj atıldı.

İnternetin kesik olduğunu belirten gençler, “Swot analizlerin yapıldığı, prototip çıkartılan, eğitim verilen, sınırsız kahve ve çayın ücretsiz olduğu bir alan. Bekleriz ama şu an internetimiz kesilmiş” mesajını paylaştı.

 


 

Bakan’dan cevap gecikmedi

Gençlerin sorununu çözen Bakan Varank, gençlerin tweetini alıntılayarak, “Sorun çözüldü mü gençler?” dedi.

 


 

Gençler ise, internet sorunlarının çözüldüğünü, artık üzerlerinde daha büyük yük olduğunu ve daha çok çalışacaklarını söyledi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

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