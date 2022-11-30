Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Parmağı çaydanlığın parçasına sıkışan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı
[Fotograf: AA]
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir çocuğun çaydanlık parçasına sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sahil Mahallesi Bahçıvan Sokak'taki Ufuk Sitesi'nde yaşayan Taylan Seçkin'in parmağı, çaydanlığın üst kısmında bulunan yuvarlak yassı sac parçanın deliklerinden birine sıkıştı.
Ailenin durumu bildirmesi üzerine eve Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi geldi.
Görevliler, parmağını çıkarmaya çalıştığı sırada panik olan ve ağlayan Taylan'a moral verdi.
Keski ve pense yardımıyla parmağı kurtarılan çocuk, itfaiye erine sarılarak sevincini paylaştı.
Etiketler: Yalova
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