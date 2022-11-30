Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. T icari araç ile bir otomobil caddelerin kesişim noktasında çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ticari araç devrilirken, o sırada yolda yürüyen bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çevredeki vatandaşlar sürücülerin yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüler tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.