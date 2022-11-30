Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 11:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Devrilen aracın altın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ticari araç ile otomobil çarpıştı. O sırada yolda yürüyen bir yaya ise devrilen ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. T icari araç ile bir otomobil caddelerin kesişim noktasında çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle ticari araç devrilirken, o sırada yolda yürüyen bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Çevredeki vatandaşlar sürücülerin yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüler tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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