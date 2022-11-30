Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 11:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kamyon otomobilin üzerine devrildi
[Fotograf: DHA]
Başakşehir’de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi. Yol trafiğe çift taraflı kapatılırken, itfaiye ekipleri araçta ve hafriyat kamyonunda sıkışanları kurtarma çalışması başlattı.
Başakşehir’de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi.
Yol trafiğe çift taraflı kapatılırken, itfaiye ekipleri araçta ve hafriyat kamyonunda sıkışanları kurtarma çalışması başlattı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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