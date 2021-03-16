Kırıkkale'de Gazi İsmail Erkoç Parkı'nı temizlemeye gelen belediye görevlileri, ağaçların kesildiğini fark ederek polise bilgi verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ağaçlara zarar veren şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Yahşihan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Onur Kuyucu, "Parktaki yaklaşık 30 ağaç kesilmiş. Burası yeni yapılan bir park. Belediye olarak ilçemizi yeşillendirmeye, yatırım yapmaya ve hizmet etmeye çalışırken ne amaçla yapıldığını bilmediğimiz bu olay bizleri çok üzdü" dedi.