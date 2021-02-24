Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Park halindeki otomobilin jant ve lastikleri çalındı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Kestel ilçesinde, park halindeki otomobilin lastik ve jantları çalındı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde, park halindeki otomobilin lastik ve jantları kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
Otomobilin lastik ve jantların olmadığını gören kişiler, araç sahibini arayarak durumu bildirdi.
Aracını kaldırım taşları üzerinde gören otomobilin sahibi, durumu polise bildirdi.
Otomobil üzerinde inceleme yapan ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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