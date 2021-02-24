Karabük Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'ndaki bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı.

[Fotoğraf: AA]

Yangın sırasında depodan lastikleri kurtarmak isterken dumandan etkilenen 7 çalışana sağlık personelince ambulansta müdahale edildi.