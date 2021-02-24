Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangında lastikleri kurtarmak isterken zehirlendiler
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te bir lastik deposunda çıkan yangın hasara neden oldu. Lastikleri kurtarmak isterken dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'ndaki bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı.
[Fotoğraf: AA]
Yangın sırasında depodan lastikleri kurtarmak isterken dumandan etkilenen 7 çalışana sağlık personelince ambulansta müdahale edildi.
Etiketler: Yangın
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