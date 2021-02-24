Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Orta Ege ile açıklarında rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.