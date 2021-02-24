Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı
[Fotoğraf: İHA]
Orta Ege ile açıklarında bu akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak. Meteoroloji, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Orta Ege ile açıklarında rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.
Etiketler: Ege Bölgesi Fırtına Meteoroloji
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