Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı. Şüphelileri taşıyan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, S.D. yönetimindeki minibüsü Beyazköy mevkisinde durdurdu. Kontrollerde yakalanan 8 İran ve Irak uyruklu İl Göç İdaresine teslim edildi.
Sürücü S.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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