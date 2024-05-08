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Türkiye
DHA 08.05.2024 14:59

Park halindeki 20 otomobilin lastikleri bıçakla kesildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokakta park halinde bulunan 20 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçakla kesildi

Park halindeki 20 otomobilin lastikleri bıçakla kesildi
[Fotograf: DHA]

Olay, dün gece saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi Duygulu Sokak ve Eğilmez Sokak'ta meydana geldi.

Park halinde bulunan 20 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçakla kesildi.

Sabah araçlarının başına gelenler, bazı otomobillerin 4 lastiği birden bazılarının 2'şer lastiklerinin kesildiğini fark ederek polise şikayette buldu.

Araçları kaldırmak için bölgeye çok sayıda çekici çağrıldı. 'Mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatan polis ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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