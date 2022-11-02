Nişantaşı’nda iş yerine gelen Esra Deniz, çalışır halde bıraktığı otomobili esnaf komşusu Mustafa Suçeşme’den park etmesini istedi.

Mustafa Suçeşme kapısını açıp, bineceği sırada otomobil aniden yokuş aşağı hareket etti.

Son anda faciayı önledi

Otomobili durdurmak için büyük çaba sarf eden Suçeşme, yayaların üstüne giderken direksiyonu son anda kırarak olası bir faciayı engelledi. Otomobil, kaldırıma çıkıp direğe çarparak durabildi.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza da hafif yaralanan Mustafa Suçeşme hastaneye götürülürken, otomobil çekici ile kaldırıldı.