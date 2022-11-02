Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 12:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Park etmek için bindiği otomobil aniden hareket etti: Refleksi faciayı önledi
İstanbul Şişli'de bir kişi, komşusunun aracını park edeceği sırada, çalışır halde bırakılan otomobil aniden hareket etti. Yokuş aşağı giden otomobil, sürücünün refleksi sonrası direğe çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Nişantaşı’nda iş yerine gelen Esra Deniz, çalışır halde bıraktığı otomobili esnaf komşusu Mustafa Suçeşme’den park etmesini istedi.
Mustafa Suçeşme kapısını açıp, bineceği sırada otomobil aniden yokuş aşağı hareket etti.
Son anda faciayı önledi
Otomobili durdurmak için büyük çaba sarf eden Suçeşme, yayaların üstüne giderken direksiyonu son anda kırarak olası bir faciayı engelledi. Otomobil, kaldırıma çıkıp direğe çarparak durabildi.
Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza da hafif yaralanan Mustafa Suçeşme hastaneye götürülürken, otomobil çekici ile kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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