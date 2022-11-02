Su ürünlerine yönelik denizlerin temizlenmesi ve balıklandırma çalışmaları yapılıyor.

Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi kapsamında Hatay, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ ve Yalova'da çalışmalar yürütüldü.

İç su ve denizlerde 96 milyon metrekarelik alan taranarak, 545 bin metrekare ağ ve 24 bin sepet, algarna ve benzeri terkedilmiş av aracı sulardan çıkarıldı.

Deniz, göl ve baraj göllerinde yürütülen proje çalışmalarına program kapsamında Diyarbakır, Batman, Muş, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Van, Malatya, Gaziantep, Ağrı, Elazığ, Erzurum ve Şanlıurfa'daki akarsularda da devam edilecek.

Ayrıca Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Marmara'daki tüm illerde benzer temizlik çalışmaları yürütülecek.

Balıklandırma çalışmaları devam ediyor

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında bu yılın ocak-haziran döneminde 111 bin 600 alabalık, çipura, levrek, kalkan, istakoz ve sazan balığı yavruları sulara bırakıldı. Balıkların belli boya geldiğinde suyla buluşturulması dolayısıyla balıklandırma çalışmaları yılın ikinci yarısında hız kazandı.

Bu kapsamda 75 milyon 150 bin sazan, 8 milyon şabut ve 531 bin 250 diğer türlerden (çipura, levrek, yayın, mersin, siraz) olmak üzere 83 milyon 681 bin 250 yavru balık belirlenen su kaynaklarıyla buluşturuldu. Halen devam eden çalışmalar kapsamında 2022 yılı hedefi olan 84 milyon sayısının geçilmesi öngörülüyor.

Yapay resif tarlaları oluşturuluyor

Ayrıca, söz konusu proje kapsamında "İstanbul Yapay Resif Projesi" ile Prens Adaları, Kınalıada ve Burgazada/Heybeliada bölgesine 540 yapay resif bloğu ve 36 antitrol bloğu ile Sarayburnu bölgesine 120 resif bloğu ve 3 antitrol bloğu deniz tabanına yerleştirilerek yapay resif tarlaları oluşturuldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde "Burhaniye Yapay Resif Projesi" ilk etap çalışmaları kapsamında geçen yıl 52 resif bloğu denize bırakıldı, bölgede çalışmalar devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bu yıl 796 resif bloğu 22 hektarlık alanda deniz tabanına yerleştirilirken izleme ve işaretlendirme çalışmaları sürüyor.

Biyoçeşitliliği koruma ve geliştirme çalışmaları

Biyoçeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi Projesi ile yabancı istilacı türlerin ülke ekosistemlerine taşınma, yerleşme, yayılma ve etkilerine yönelik gerekli mücadele yöntemlerinin uygulanmasına çalışılıyor.

Nesli tehlike altındaki endemik türlerin koruma altına alınarak, gelecek nesillere aktarılması amacıyla in-situ ve ex-situ korunmalarına yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Proje kapsamında ülke çapındaki su kaynaklarındaki (iç sular, kıyı suları) 825 istasyondan, yılda iki dönem (mayıs ve eylül) numuneler alınarak 12 parametre açısından izlenerek kaydediliyor.