Dicle'de geçen yıl yapılan yol çalışmasında bir mağara bulundu. Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ile Doç. Dr. Sadreddin Tusun, birkaç öğretim üyesiyle bölgeye giderek inceleme yaptı.

Mağaradadaki çalışmalar sırasında ekipler birden fazla böcek türü buldu. Böcekleri toplayan ekip, moleküler analiz ve diğer sonuçlar için İspanya’da Doç. Dr. Alberto Sendra Mocholi ve ekibi ile ortak çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada böceğin yeni bir tür olduğu ortaya çıktı. Böceğe "Anatoliacampa diclensis" ismi verildi.

"Böceğin ismi ilçemizi simgeliyor"

Prof. Dr. Ali Satar, mağarada birkaç böcek bulduklarını anlatarak, "Buranın ekosistemi başka, yaşam alanı da farklı. Daha önce kimse girmediği için bizim de ilgimizi çok çekti. Çok farklı bir ortamdı, birkaç böcek bulduk. Tanımlamada birinin içinden çıkamadık. Bunun için de moleküler analizler gerekiyordu. İspanyol arkadaşlarımızla daha önce çalışmış olduğumuz analizler için yardım istedik. Bize yardımcı oldular. Böylelikle bu yeni cins tanımlanmış oldu. Bu türün ismi de bizim talebimiz doğrultusunda 'Anatoliacampa diclensis' olarak adlandırıldı. Campa ismi bütün bulunan bu böcek grubunun sonuna eklenen bir isim. Biraz farklı gelebilir. Anatolia cinsinin ismini koymak istedik. 'Diclensis' ismi de hem ilçemizi hem de üniversitemizi tanımlıyor. İnşallah bunun devamı da gelecek" dedi.

Çalışma, Almanya’da bilimsel bir dergide yayımlandı.

"Ülke biyoçeşitliliğimiz için çok önemli"

Doç. Dr. Sadrettin Tusun ise mağarayı duyunca hemen gittiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bulunan mağara çok narin ve bölgede bulunmayan bir mağara çeşidi. Yeni bir tür olabileceğini düşünüyorduk. Tabi biz mağaraya girdikten sonra bulduğumuz böcek bize çok farklı geldi. Bunun artık bir tür üstü kategoride tanımlanabileceğini düşündük. Yurt dışındaki arkadaşlarla beraber yeni bir cinsi tanımladık. Bu bizim ve ülke biyoçeşitliliği için yani Diyarbakır için çok önemli ve değerlidir. Bu konuda gerçekten yeni bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Çok iyi oldu diyebiliriz."