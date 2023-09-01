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Türkiye
İHA 01.09.2023 18:37

Para dolu nakil aracı otobüsle çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da içi 33 poşet banknot dolu olan para nakil aracı, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Nakil aracındaki paralar da başka araçla olay yerinden taşındı.

Para dolu nakil aracı otobüsle çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi Toplu Konut Bulvarı'nda yolcu almak için durakta yavaşlayan Petköy-Samsun merkez güzergahındaki Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsüne, aynı güzergahta seyreden para nakil aracı arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile para nakil aracının sağ ön bölgesinde ağır hasar meydana geldi. Kazada nakil aracının şoförü Ümit Zorlu ve yanındaki güvenlik görevlisi Fevzi Korkut ile halk otobüsündeki yolcular Emine Uyan ile Etiyopya uyruklu Zellalem Ayelke yaralandı.

Genel sağlık durumları iyi olduğu belirtilen yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Para nakil aracındaki 33 poşet banknot başka araca nakledildi

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından para nakil aracının kapısı polis kontrolünde açıldı.

Kaza yerine gelen firma yetkilileri, kaza yapan nakil aracındaki banknot poşetlerini sayarak çuvala koydular. 33 adet poşet içerisinde bulunan paralar, başka bir para nakil aracına konularak, gitmesi gereken yere götürüldü.

Kaza sonrası tek şeridi trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar çift taraflı olarak işlemeye devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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