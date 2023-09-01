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Türkiye
DHA 01.09.2023 17:19

Yolda yürürken telefonu bir anda yanmaya başladı: O anlar kamerada

İstanbul Sultanbeyli'de yolda yürüyen kişinin cep telefonu bir anda yanmaya başladı. Telefondan dumanlar yükseldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de Mehmet Akif Mahallesi'nde, caddede yürüyen Turgut Güvener, arka cebindeki telefondan gelen sıcaklığı fark etti. Güvener'in telefonunun kılıfını çıkarmaya çalıştığı sırada yoğun duman çıkmaya başladı.

Güvener'in telefonu yere atmasıyla birlikte telefon patladı. Güvener telefonunu 3 ay önce satın almıştı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Erken fark ettim canımıza bir şey olmadı"

Yaşananları anlatan Turgut Güvener, "Ofisten çıktım, kuyumcuya doğru ilerlerken arka cebimde telefonumun ısındığını fark ettim. Kılıfını çıkarmaya çalıştım. Telefon ısındığı için yapışmıştı. Telefondan dumanlar çıkmaya başladı. Ben telefonu yere attım, atmamla birlikte dumanlar çıkmaya başladı, ardından yanmaya başladı. Telefon kullanılmaz hale geldi. Telefonu aldığım yerle iletişime geçtim telefonu incelemeye aldılar, sonuç ne olacak bekliyorum çok şükür erken fark ettik, canımıza bir şey olmadı. Yoksa yaralanabilirdim" dedi. 

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Yolda yürürken telefonu bir anda yanmaya başladı: O anlar kamerada
Yolda yürürken telefonu bir anda yanmaya başladı: O anlar kamerada
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