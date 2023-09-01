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Türkiye
AA 01.09.2023 17:19

Çankırı'da büyükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 4 şüpheli yakalandı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığına karıştığı belirlenen 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Çankırı'da büyükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 4 şüpheli yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Saraycık köyünde 29 Ağustos'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi ve Ilgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Saraycık köyünden çalınan 11 ayrı vatandaşa ait 25 büyükbaş hayvanın 3 farklı araçla Ankara'nın Çubuk ilçesine götürüldüğü belirtilen açıklamada, suça karışan şahısların tespit edilip hayvanlarının tamamının olaydan 8 saat sonra kapalı ahır içerisinde ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, ele geçirilen hayvanların sahiplerine teslim edilerek olaya karıştıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

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