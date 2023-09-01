Parçalı Bulutlu 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 01.09.2023 16:38

Kadın girişimci devletten aldığı destekle lavanta yetiştiriyor

Kırıkkale'de devlet desteğiyle lavanta tarlası kuran 4 çocuk annesi kadın girişimci, yaz sezonu boyunca hem ziyaretçilerden hem de elde ettiği lavanta ürünlerinden ekonomisine katkı sağlıyor.

Kadın girişimci devletten aldığı destekle lavanta yetiştiriyor
[Fotograf: İHA]

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Zübeyde Bozkurt ve eşi Mehmet Bozkurt, 3 yıl önce emekli olduktan sonra köye yerleşti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden aldığı fide desteği sayesinde lavanta tarlası kuran 63 yaşındaki Bozkurt ailesi, hem lavanta satışından hem de fotoğraf çekinmek isteyen ziyaretçilerden ekonomik kazanç elde ediyor.

Sezon boyunca çok sayıda ziyaretçi ağırlayan lavanta tarlası, bölgenin turizmine de katkı sağlıyor. 13 dönümlük arazide yetiştirilen ve çiçeklenme evresi tamamlanan lavantalar hasat edilmeye başladı.

Hasat programına katılan Vali Mehmet Makas, Zübeyde Bozkurt ile birlikte lavanta biçimi yaptı. Programda konulan Vali Mehmet Makas, "En iyi vatansever görevini en iyi yapandır" diyerek, "Sezonun sonundayız, temenni ve dua ediyoruz ki umduğunuz bereketi her biriniz bulmuşsunuzdur emekleriniz ziyan olmamıştır. Rabbim çalışana veriyor. O inanç ve şiarla yürüyoruz" dedi.

"Aldığı maaşına talim edebilirdi ama o üretmeyi seçmiş"

Çiftçilere teşekkür eden Vali Makas, "En iyi vatansever görevini en iyi yapandır. Ben vatanseverliğinden dolayı önce tarım ve orman teşkilatımıza kutluyorum. Bir o kadar vatansever ve memleketin derdi ile dertlenmiş olan Zübeyde hanımefendiye teşekkür ediyorum. Zübeyde ablayı tebrik ediyorum 'Neme lazım' dememiş. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün önderliğinde bir tarafta tıbbi ve aromatik bitliler bir tarafta ata tohumunda ona, o da bize destek olmuş. Evinde oturabilirdi keyif çatabilirdi. Aldığı maaşına talim edebilirdi ama o üretmeyi seçmiş. Bizler emeklilik inancı olmayan bir manevi boyutu olan bir dinin mensuplarıyız. İnancımızda elden ayaktan düşene kadar bizde emeklilik yok asında" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, sezon boyunca yaklaşık 200 bin kişinin lavanta tarlasını ziyaret ettiği bilgisini aldığını belirterek, lavantaların pazarlandığını, sabun, kolonya, duş jeli ve aromatik ürünlerin elde edildiğini anlattı.

"Günde 500-600 kişi ziyarete geliyor"

Lavanta üretimi yapan Zübeyde Bozkurt ise, "Tarım ve Orman Müdürümüz bu fideleri bize verdi ve burada da oldu. Buraya çok ziyaretçi geliyor. Günde 500-600 kişi geliyor. Hasat sezonu başladı.Ürünlerimizi yaptırıyoruz. Yağ, kolonya, şampuan, duş jeli, sıvı sabun, keselerimiz var onları burada satıyoruz. Allah'a şükürler olsun bizler mutluyuz" dedi.

Vali Makas, buradaki programın ardından ata tohumundan organik meyve ve sebze yetiştiren İsmail Yavuz ve Hasan Tarık Bozkoyun'un bahçelerini ziyaret ederek, salatalık, soğan, domates ve patlıcan tarlalarını gezerek üreticiden bilgi aldı. 

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
İstanbul merkezli 3 ilde hasım çetelere operasyon: 16 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:58
Bakan Fidan Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
17:51
Rusya’nın Ay yüzeyine çarpan uzay aracı 10 metre çapında krater oluşturdu
17:52
Paris sokaklarında kiralık scooterlar kaldırıldı
17:41
Domuz avına giden adam yanlışlıkla kendini vurarak hayatını kaybetti
17:47
Av sezonu bereketli başladı: Tezgahlar balıkla doldu
17:37
ABD'de müebbet hapis cezası alan mahkum hapishaneden firar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Ankara'da
FOTO FOKUS
Yolda yürürken telefonu bir anda yanmaya başladı: O anlar kamerada
Yolda yürürken telefonu bir anda yanmaya başladı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ