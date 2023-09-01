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Türkiye
İHA 01.09.2023 15:57

İstanbul merkezli 3 ilde hasım çetelere operasyon: 16 gözaltı

İstanbul’da, cinayetten uyuşturucuya kadar çok sayıda suça karışan iki hasım çetenin üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde hasım çetelere operasyon: 16 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, genellikle Gaziosmanpaşa ve çevresinde eylemleri olan, çıkar çatışması nedeniyle aralarında husumet olan iki suç ağıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Hakimiyet mücadelesine ve bölge kavgasına tutuşan “Görener” ve “Gedik” adlı suç ağlarının kendi aralarındaki eylemleri mercek altına alan polis, Görener grubu üyelerinin, Gedik grubuna karşı 27 Ağustos’ta “Kasten Yaralama”, 29 Ağustos’ta ise “Kasten Öldürme” eylemi düzenlediğini saptadı.

Söz konusu eylemlerin arasında, 29 Ağustos Salı günü Gaziosmanpaşa’da motosiklet sürücüsü Emre Çatal’ın öldürülmesi olayı olduğu anlaşıldı.

Söz konusu olaylara karıştıkları ve her iki suç örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edilen 14’ü cezaevinde tutuklu toplam 37 şüpheli belirlendi.

Bu kişilere yönelik bu sabah İstanbul, Muğla ve Antalya’da eş zamanlı yapılan operasyonda 16 kişi yakalandı.

Teknik ve fiziki takibin ardından yürütülen operasyonda, çete mensubu 7 kişinin firar olduğu öğrenilirken, baskın yapılan adreslerde 5 ruhsatsız tabanca ve 110 mermi ile bir balistik yelek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari 7 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. 
 

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