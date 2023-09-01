Sahilde çıkan fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi: Vatandaş zor anlar yaşadı

Sahilin adeta savaş alanına döndüğü o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Karasu ilçesinin sahil kesiminde şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

Sahilde etkisini gösteren şiddetli rüzgar bir anda ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Kuvvetli rüzgar sebebi ile cankurtaranlar kırmızı bayrak çekerek, sahili boşalttı. Sahildeki vatandaşların zor anlar yaşadığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, kuvvetli rüzgarın sahil kesiminde kum bulutu oluşturması, vatandaşların güçlükle yürüdüğü ve şemsiyelerin havada uçuştuğu anları yer aldı.

