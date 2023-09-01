Az Bulutlu 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 01.09.2023 15:43

Sivas'ın 60 günlük suyu kaldı

Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na su takviyesi amaçlı isale hattı projesi sürerken; su seviyesi yüzde 12 olan barajda 60 günlük su kaldı.

Sivas'ın 60 günlük suyu kaldı
[Fotograf: DHA]

Kuraklık nedeniyle Sivas'ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül Barajı'nda; 2022'de su seviyesinin düşmesinin ardından kentin su ihtiyacı için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda kent merkezine 54 kilometre uzaklıktaki Hafik ilçesi sınırlarındaki Pusat Özen Barajı'ndan su aktarımı için isale hattı projesi hayata geçirildi.

Projede öncelik olarak 1'inci etapta 14 kilometrelik hat çekilerek, kentin su ihtiyacı kısa süreli çözüldü.

Son zamanlarda yağan yağmurların etkisiyle 4 Eylül Barajı'ndaki su seviyesi de yüzde 12'ye geldi ancak istenilen düzeye ulaşamadı. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajda, 60 günlük su kaldı.

Sivas'ın 60 günlük suyu kaldı

"Bu yıl içerisinde bitmiş olacak"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla istişare toplantısı bir araya geldi. Başkan Bilgin, çalışmaların hızla sürdüğünü söyleyerek, "Pusat Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su getirecek hattın çalışmaları, inşallah bu yıl içerisinde bitmiş olacak. Geçen yıl Seyfebeli'ne kadar gelen 38 kilometrelik sulama hattından acil olan, Sivas'ı sıkıntıdan kurtarmak adına 14 kilometrelik hattın yapımı yapıldı. Şu anda Tavra Deresi ve barajdan su kullanıyoruz. Ama projenin devamı inşallah bu yıl içerisinde bitecek. Zaten bu daha önce planlanan bir projedir. Pusat-Özen Barajı yapılırken; yıllık 10 milyon metreküp suyundan Sivas'a içme suyu olarak planlanmış ve o suyun buraya gelmesi noktasında başlayan bir projedir" dedi.

Sivas'ın 60 günlük suyu kaldı

"Eylülden sonra su vereceğiz"

4 Eylül Barajı'nda fazla su olmadığını söyleyen Bilgin, "Önümüzde 60 günlük bir su var. Şöyle bir algı var. Yağmurlar yağdığı için barajın dolduğu ile ilgili bir algı var. Maalesef 4 Eylül Barajı, o çok yağan yağmurlar neticesinde yüzde 12 doluluk oranına ulaşmıştı. Geçen yıl sıfırdı; bu sene yüzde 12 doluluk oranına ulaştı. Eylül ayından sonra tekrar Pusat-Özen Barajı'ndan su vermeye başlayacağız" diye konuştu. 

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
8 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:33
Tarihi konak gün yüzüne çıkıyor
16:31
Türk savunma sanayii yeni ihracat rekorlarına hazırlanıyor
16:22
Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyon 349,7 milyar lira oldu
16:24
Emine Erdoğan Van Gölü koruma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı
16:31
Togg'da teslimat rekoru
16:01
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Kahire'deki 'Babil Kalesi' restore edildi
Kahire'deki 'Babil Kalesi' restore edildi
FOTO FOKUS
Sahilde çıkan fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi: Vatandaş zor anlar yaşadı
Sahilde çıkan fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi: Vatandaş zor anlar yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ