Elazığ’da silahlı çatışma: 2 kişi hayatını kaybetti, 1kişi yaralı

Merkez Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak’ta meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü.

Silahların peş peşe ateşlendiği kavgada 3 kişi mermilerin hedefi oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çatışmanın arasında kalan ve 1 kişinin öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri, yerdeki diğer yaralıyı alarak ambulansa koydu.

Yaralıya kalp masajı yapılmaya başlandığı sırada gözü dönmüş saldırganlardan biri, ambulansın içerisindeki yaralıya sağlık görevlilerinin gözü önünde ateş etti. Şahıs ambulans içerisinde hayatını kaybetti.

3 şüpheli gözaltında

Diğer bir yaralı ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Toplamda 2 kişinin öldüğü ve 1 kişini kişinin yaralandığı olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden kişilerin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.