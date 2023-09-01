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Türkiye
İHA 01.09.2023 17:23

Konya'da abart egzozlu 241 araca 530 bin lira ceza

Konya'da polis ekipleri, araçlarında abart egzoz kullanarak vatandaşları rahatsız eden sürücülere yönelik 1 haftada yaptığı denetimlerde 241 araca 530 bin 444 lira cezai işlem uyguladı.

Konya'da abart egzozlu 241 araca 530 bin lira ceza
[Fotograf: İHA]

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yüksek ses çıkaran abart egzozlu araçlar yüzünden rahatsızlık duydukları, evlerinde hastası ve küçük çocuğu olan insanların mağdur oldukları ile ilgili şikayetlerin artması üzerine harekete geçti.

Abart egzoz ile yüksek ses çıkararak vatandaşları rahatsız eden sürücülerin peşine düşen ekipler, çok sayıda trafik magandasını yakaladı.

Konya'da abart egzozlu 241 araca 530 bin lira ceza

Son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde modifiyeli egzoz kullanan 146 sürücüye, drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan 3 sürücüye ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde müzik yayını yapan 92 sürücüye toplam 530 bin 444 lira cezai işlem uygulandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve sükunetini sağlamak için modifiyeli egzozlarla vatandaşın huzurunu bozan magandaların daima takipçisi olacaklarını belirtti. 

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