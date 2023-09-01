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Türkiye
İHA 01.09.2023 17:39

Domuz avına giden adam yanlışlıkla kendini vurarak hayatını kaybetti

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, domuzlardan korumak için gittiği mısır tarlasında av tüfeğinin patlaması sonucu yaralanan genç adam, hastanede hayatını kaybetti.

Domuz avına giden adam yanlışlıkla kendini vurarak hayatını kaybetti

Saat 01:30 sıralarında Burdur’un Ağlasun ilçesine bağlı Mamak köyünde meydana gelen olayda Aktaş mevkiinde mısır tarlasını domuzlardan korumak için bölgeye giden Abdülhamid Koçak, motosikletten indiği esnada ruhsatlı av tüfeğinin patlaması sonucunda ağır yaralandı.

Olay sonrasında bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Abdülhamid Koçak yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Buradaki tetkiklerin ardından ise Antalya'ya sevk edilen Bucaklı genç adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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