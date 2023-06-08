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Türkiye
DHA 08.06.2023 17:24

Pandemi bitti, karantinası bitmedi

Koronavirüs salgını nedeniyle kendini Trabzon'daki evinde izole eden İsmail Hacıfettahoğlu, normalleşmeye rağmen "gönüllü karantina" uygulamasını sürdürüyor.

Pandemi bitti, karantinası bitmedi
[Fotograf: DHA]

Vakfıkebir ilçesinde yaşayan İsmail Hacıfettahoğlu, koronavirüse karşı izole yaşam için Fethiye köyündeki evine yerleşti.

15 yıl önce kanserden eşini kaybeden Hacıfettahoğlu, kısıtlamalar kalkmasına rağmen tek başına yaşadığı evinde "gönüllü karantina" uygulamasını sürdürüyor.

Sağlık görevlilerince aşıları yapılan Hacıfettahoğlu, pandemi sürecini virüse yakalanmadan atlattı.

Hijyen ve mesafeye önem verip misafir kabul etmeyen Hacıfettahoğlu, günlerini de arıcılık, bağ ve bahçe işleriyle geçiriyor. Odasında eski albümlere bakarak anılarını yad eden Hacıfettahoğlu, salgın bitmesine rağmen sağlıklı ve hijyenik yaşama dikkat edilmesini önemsiyor.

"Virüsten korkmayanları gördük"

Temel ihtiyaçları çocuğu tarafından karşılanan Hacıfettahoğlu, "3 yıldır şehre inmedim. Allah'a şükürler olsun virüse yakalanmadım. Köyde yaşıyorum, sağlığım çok iyi. Burada güvercinlerim, tavuklarım, köpeğim ve arılarım var; onlarla uğraşıyorum. Burada canım hiç sıkılmıyor. Virüsten korktuğum için köyde yaşıyorum. Virüsten korkmayanları gördük. Yalnızlık Allah'a mahsustur fakat sağlıklı, temizliğe dikkat ederek yaşamak önemli. Herkes sağlığına çok dikkat etmeli. İnşallah böyle bir şeyi daha yaşamayız" dedi.

Pandemi bitti, karantinası bitmedi

"Köyde huzur buldu"

Babasının, köyde daha mutlu olduğunu belirten Tuncay Hacıfettahoğlu da "Annemin vefatı sonrası zaman zaman bizimle kalıyordu. Ancak pandeminin başlamasıyla birlikte tamamen kendini köye kapattı. İnsanlarla ilişki kurup virüs bulaşmasını istemedi. Bizler de maske hijyen kurallarına dikkat ederek ihtiyaçlarını karşıladık. Pandeminin bitmesine rağmen şehre gelmek istemedi. Köyde huzur buldu. Kendine özgü bir yaşam kurdu" diye konuştu.

Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu da kaydeden Hacıfettahoğlu, "Doktor arkadaşımla konuştuğumda, babamın şehre indiği zaman alışkanlıklarının bozulacağını ve zihninde sıkıntılar oluşup unutkanlığa neden olacağını; alıştığı yaşamın dışına çıkarmamamız ve zorlamamamız gerektiğini bizlere söyledi. Babam burada sağlığı bulduğuna inanıyor" dedi.

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