Rize'de kıyı temizliğinde 150 kilogram atık toplandı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince, "Dünya Denizler ve Okyanuslar Günü" dolayısıyla plastik çöpler ve çevresel etkilerine dikkati çekmek amacıyla Sarayköy Plajı'nda kıyı ve su altı temizliği etkinliği düzenlendi.

Denizden ve kıyıdan plastik, cam, su şişeleri ile metal malzemelerden oluşan 150 kilogram atık toplandı.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, gazetecilere, plastiklerin çevreye atılmasıyla su kaynaklarının kirletildiğini söyledi.

Plastik ve mikroplastiklerle ilgili çalışmalar konusunda öncü üniversite olduklarını belirten Yılmaz, "Hep beraber işbirliği içinde farkındalık eğitimleri yapmamız, vatandaşlarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Günlük yaşamımızda sürdürülebilir ambalaj materyalleri tercih etmemiz gerekiyor." dedi.

Yılmaz, plastiğin çok daha az kullanılması gerektiğini, araştırmalar arttıkça mikroplastiklerin insan sağlığına olumsuz etkilerinin daha fazla gün yüzüne çıkacağını dile getirdi.

Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan da toplanan 150 kilogram çöp içinde günlük hayatta kullanılan her türlü plastiğe rastlamanın mümkün olduğuna dikkati çekti.

Plastiklerin bertaraf edilmesinin önemine işaret eden Aytan, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü bu plastikler kıyı ve deniz yüzeyinde sürekli gidip gelerek parçalanıyorlar ve mikroplastiklere dönüşüyor. Mikroplastikler her yerde. Yediğimiz besinlerde, soluduğumuz havada, içeceklerde, suda ve deniz canlılarının sindirim sistemlerinde mikroplastiğe rastlıyoruz. Çok temiz olduğunu düşündüğümüz yerlerde de mikroplastikler birikmiş durumda. Mutlaka plastiği azaltma yönünde mücadele etmemiz lazım."

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi 2. sınıf öğrencisi Berkay Beyaz da zaman zaman dalış yaparak denizi temizlemeye çalıştıklarını ifade etti.