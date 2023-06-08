İzmir'de zincirleme kaza: 5 yaralı

İzmir-Ankara Asfaltı'nda Turgutlu yönüne giden minibüs, aynı yönde giden otomobil ile tır çekicisi, KOSBİ Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında çarpıştı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü, otomobilde bulunan bir çocuk ile minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkışan yaralılar araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.