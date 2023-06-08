Düzce'de bir araçta 34 bin 589 uyuşturucu hap ele geçirildi

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Otoyolun Düzce geçişinde durdurulan bir araçta arama yapan ekiplerin valiz içerisinde saklı 34 bin 589 uyuşturucu hap ele geçirdiği aktarıldı.

Ekipler, araçtaki kişi hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçundan yasal işlem başlattı.

Operasyonun ardından Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce İl Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren ve Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'ın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, ekiplere teşekkür etti.

Açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin yanı sıra bu suçu önleme faaliyetleri kapsamında geçen yıldan itibaren "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle 108 eğitim faaliyetinde 7 bin 586 kişiye ulaşıldığı bilgisine yer verildi.