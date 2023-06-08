Çok Bulutlu 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.06.2023 15:45

Düzce'de bir araçta 34 bin 589 uyuşturucu hap ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde polislerce durdurulan bir araçta 34 bin 589 uyuşturucu hap bulundu.

Düzce'de bir araçta 34 bin 589 uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Otoyolun Düzce geçişinde durdurulan bir araçta arama yapan ekiplerin valiz içerisinde saklı 34 bin 589 uyuşturucu hap ele geçirdiği aktarıldı.

Ekipler, araçtaki kişi hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçundan yasal işlem başlattı.

Operasyonun ardından Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce İl Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren ve Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'ın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, ekiplere teşekkür etti.

Açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin yanı sıra bu suçu önleme faaliyetleri kapsamında geçen yıldan itibaren "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle 108 eğitim faaliyetinde 7 bin 586 kişiye ulaşıldığı bilgisine yer verildi.

ETİKETLER
Düzce Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Kirasını 22 kuruş eksik yatırınca icralık oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Ceylan'ın ailesine taziye mesajı
16:08
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı
16:07
Otomobilin motor kısmından yılan çıktı
16:09
Yeni dönemin ilk MGK'sı toplandı
16:04
Fransa'da bıçaklı saldırı: 8'i çocuk 9 kişi yaralandı
15:57
Avustralya'nın Ukrayna'ya gönderdiği askeri yardımlar Polonya'ya ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 millet bahçesinin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 millet bahçesinin açılışını yaptı
FOTO FOKUS
HÜRJET'in iniş takımları ilk kez kapatıldı
HÜRJET'in iniş takımları ilk kez kapatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ