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Türkiye
AA 08.06.2023 15:30

Hatay'da yapımı tamamlanan 200 prefabrik iş yeri teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yapımı tamamlanan 200 prefabrik iş yeri hak sahiplerine verildi.

Hatay'da yapımı tamamlanan 200 prefabrik iş yeri teslim edildi
[Fotograf: AA]

Akasya ve Saraykent Mahallesi üzerinde İstanbul Hatay Kardeşlik Çarşısı olarak 3 farklı noktada, İstanbul Valiliği tarafından yapımına başlanan iş yerlerinde çalışmalar tamamlandı.

Hatay'da koordinatör vali olarak görev yapan Osman Kaymak, kurayla belirlenen 200 esnafa yeni iş yerlerinin anahtarını teslim etti.

Hatay'da depremin etkilerini ortadan kaldırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Kaymak, hak sahibi esnafın yeniden işlerinin başına geçmesini amaçladıklarını söyledi.

Kaymak, il genelinde yapımı devam eden 3 bin 800 prefabrik iş yerlerinden, yaklaşık 2 bin 900'ünün anahtarının hak sahiplerine verildiğini de sözlerine ekledi.

Anahtar teslim programına Hatay Vali Yardımcısı Onur Özaydın ve Ticaret İl Müdürü Halit İlmek ile hak sahibi esnaf katıldı.

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