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Türkiye
AA 08.06.2023 15:31

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

İç Ege, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Bolu çevrelerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevreleri, Muğla'nın, Aydın'ın ve İzmir'in iç kesimleri, Tokat, Amasya, Çorum çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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