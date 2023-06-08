Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevreleri, Muğla'nın, Aydın'ın ve İzmir'in iç kesimleri, Tokat, Amasya, Çorum çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.