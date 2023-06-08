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Türkiye
AA 08.06.2023 16:46

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1375'inci gününde devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
[AA (Arşiv)]

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarını istiyor.

Oğlu Abdurrahman için eylem yapan anne Zeliha Yaşar, tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu söyledi.

Evladına 9 yıldır hasret olduğunu, oğlunun evdeki eşyalarını her gördüğünde duygulandığını anlatan Yaşar, "Evladımı almadan nöbeti bırakmıyorum. Oğlum kaç gel, güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.

Baba Nurettin Ödümlü de oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle bu mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

Evladını 4 yıldır beklediğini ifade eden Ödümlü, "HDP evladımızı getirene kadar burayı terk etmeyeceğiz. Yusuf, annen hasta, sürekli seni soruyor, kardeşin Samet seni bekliyor. Evine dön oğlum." diye konuştu. 

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Evlat Nöbeti Diyarbakır
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