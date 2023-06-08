Çok Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 08.06.2023 17:26

İzmir'de arabalı vapur karaya oturdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZDENİZ filosuna ait Fethi Sekin Bostanlı-Üçkuyular feribotu menevra sırasında, kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu.

İzmir'de arabalı vapur karaya oturdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZDENİZ filosuna ait Fethi Sekin isimli Bostanlı-Üçkuyular feribotu, saat 11.00 sıralarında manevra yaptığı sırada kuvvetli rüzgara maruz kaldı.

Feribot, yanaşma rıhtımının yaklaşık 400 metre açığında çamura saplandı. Kısa süreliğine manevra hakimiyetini kaybeden arabalı vapurun içinde yolcu ve arabalar bulunmazken, çalışmaların ardından kendi makine gücü ile rıhtıma yanaştığı açıklandı.

"Çevre kirliliği oluşmamıştır"

Olay sonrasında İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Bostanlı iskelesinde yolcu ve araç tahliyesini tamamlayıp yer değiştirme için boş olarak yanaştığı rıhtımdan hareket eden 'Fethi Sekin' isimli arabalı vapur manevra sahasında bulunan çok sayıda küçük tekne ile çatışma yaşamamak amacıyla manevra yaptığı sırada şiddetli rüzgara maruz kalmış ve yanaşma rıhtımının yaklaşık 400 metre açığında çamura saplanarak manevra hakimiyetini kaybetmiştir. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bulunduğu konumdan daha kötü bir duruma düşmemesi için İZDENİZ filosunda yer alan tekneden gemiye halat verilmiş ve gemiyi kendi imkanları ile kurtarma çalışmalarına başlamıştır.

Kısa sürede kendi imkanlarıyla bulunduğu pozisyondan ayrılan gemi kendi makine gücü ile rıhtıma yanaşmıştır. Olay sırasında herhangi bir can kaybı, yaralanma veya çevre kirliliği oluşmamıştır. Düzenli sefer programında da herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Gerek gemide gerekse karinasında yapılan ilk kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, yetkili klas kuruluşun yapacağı teferruatlı denetim sonrası gemi düzenli seferlerine devam edecektir."

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Marmara Denizi'nde 'hayalet ağ' temizliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:50
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesindeki 319 bin bağımsız birim 1 yıl içinde teslim edilecek
17:44
TİHEK, lisans öğrencilerine "İnsan hakları ve eşitlik" eğitimi verecek
17:44
MSB: Bedelli askerlik ücretleri 23 Haziran'a kadar yatırılmalı
17:40
Pandemi bitti, karantinası bitmedi
16:58
Kanada'daki yangınların dumanı nedeniyle New York'ta bazı okullar tatil edildi
16:55
Fransa'da okulda bomba ihbarı paniğe yol açtı
İran'daki tarihi Gevher Şad Camii farklı mimarisiyle dikkati çekiyor
İran'daki tarihi Gevher Şad Camii farklı mimarisiyle dikkati çekiyor
FOTO FOKUS
Fransa'da çocuklara bıçaklı saldırı
Fransa'da çocuklara bıçaklı saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ