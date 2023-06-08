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Türkiye
AA 08.06.2023 16:52

Marmara Denizi'nde 'hayalet ağ' temizliği

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi açıklarında biriken yaklaşık 5 ton hayalet ağ, 8 kişilik ekiple 8 günde temizlendi.

Marmara Denizi'nde 'hayalet ağ' temizliği
[Fotograf: AA]

Değirmendere Mahallesi açıklarında derinlerde bulunan yaklaşık 5 ton hayalet ağ, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın desteğiyle Değirmendere Sualtı Topluluğu'ndan 8 kişilik ekip tarafından çıkarıldı.

1999 Marmara Depremi'nin ardından fay hattının Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı'nda yer alan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle oluşan "su altı şehri"nin de üzerini kaplayan, su altı canlıları için adeta kapan haline gelen ağlar, kaldırma balonları aracılığıyla deniz yüzeyine taşındı.

Marmara Denizi'nde 'hayalet ağ' temizliği

Su altı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, 8 gün süren çalışmanın bütün aşamalarını görüntüledi.

Görüntülerde, geniş bir alanı kaplayan ağların özel kesiciler yardımıyla toplanması ve ağlara takılan canlılar yer alıyor.

"Çalışma denize bir nebze nefes aldırdı"

Ceylan, ağlara takılarak yaşamını yitiren ya da başka türlere av olan denizyıldızı, yengeç gibi birçok sualtı canlısının görüntüsünün kendilerini üzdüğünü söyledi.

Pek çok türün yaşamını ya da uzuvlarını kaybetmesine neden olan hayalet ağların, en zararlı deniz çöplerinden biri olarak kabul edildiğine dikkati çeken Ceylan, doğada kolay kolay yok olmayan bu atıkların, balık stoklarının yüzde 10 azalmasına neden olduğunu dile getirdi.

Ceylan, çalışmanın denize bir nebze de olsa nefes aldırdığını belirterek, hayalet ağların ekolojik anlamda oluşturduğu tahribata işaret etti.

Marmara Denizi'nde 'hayalet ağ' temizliği

Ağlar geri dönüşüme kazandırılacak

Temizleme çalışmalarının zorlu geçtiğini söyleyen Ceylan, şunları kaydetti:

"Bu soğuk suda o ağları çıkarmak zor bir işti. Ağların ekosisteme zarar vermemesi için hepsinin üzerine önce balon bağlandı. Balonlara hava basıldı. Balonlar yükseltildi ve ağlar dipten kesilerek çıkarıldı. Diğer türlü çıkardığınız zaman aşağıda ağların takıldığı ne varsa her şey zarar görür. O yüzden ağlar özenle çıkarıldı. Yaklaşık 5 ton civarında ağ çıkarıldı 8 günlük sürede."

Ceylan, toplanan ağ atıklarının tamamının belediye tarafından geri dönüşüme kazandırılacağını da sözlerine ekledi.

Marmara Denizi'nde 'hayalet ağ' temizliği

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