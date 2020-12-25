Beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte kayak merkezleri hareketlenmeye başladı. Yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 59 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 59, Konaklı'da 42, Zigana'da 39, Sarıkamış'ta 32, Nemrut'ta 31, Hazarbaba'da 20, Kartalkaya ve Erciyes'te 15, Ovacık'ta 12, Ergan'da 10, Keltepe'de 4 ve Elmadağ'da 2 santimetre ölçüldü.