Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Palandöken'de kar kalınlığı 59 santimetreye ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 59 santimetreyle Palandöken'de, en az 2 santimetreyle Elmadağ'da ölçüldü
Beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte kayak merkezleri hareketlenmeye başladı. Yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 59 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 59, Konaklı'da 42, Zigana'da 39, Sarıkamış'ta 32, Nemrut'ta 31, Hazarbaba'da 20, Kartalkaya ve Erciyes'te 15, Ovacık'ta 12, Ergan'da 10, Keltepe'de 4 ve Elmadağ'da 2 santimetre ölçüldü.
Etiketler: Kış Sporları
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