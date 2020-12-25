Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halkalı-Kapıkule Hızlı Treni ile seyahat 1 saat 20 dakikaya inecek
[Fotoğraf: AA]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaret, açılış ve inceleme programları kapsamında Edirne'ye gitti.
Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Edirne İl Teşkilatı'nda konuştu.
Karaismailoğlu, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Adil Karaismailoğlu Hızlı Tren
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