"Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninin ardından, oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da olduğu bir grup ile rallinin komite üyeleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bacağından silahla, 3 kişi de arbedede yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılırdı.

Kavgaya karıştığı öne sürülen Mustafa Üstündağ ile beraberindeki 4 kişi gözaltına alındı. Üstündağ ve diğer zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"Yanlış anlaşılmaydı"

Zanlılardan biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Üstündağ ve 3 zanlı ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Üstündağ adliye çıkışında, "Basın açıklamasını daha sonra yapacağız. Bir yanlış anlaşılmaydı" dedi.

Olayla ilgili 4 şüpheli aranıyor.