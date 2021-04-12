Sümer Mahallesi 212 Sokak'taki boş bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye araçları bölgede sokakların dar olması ve araç park edilmesi nedeniyle yangın çıkan eve ulaşmakta güçlük yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiyenin gecikmesi üzerine polis ekipleri, alevlere çevredeki evlerden verilen su dolu kovalarla müdahale etmeye çalıştı.

Daha sonra gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.