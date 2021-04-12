Kaza, Bölcek- Ayaskent yolu Bölcek Kavşağı'nda meydana geldi.

Bergama'nın kırsal Ayaskent Mahallesi'nden Soma'ya giden Murat Tokmak'ın kullandığı süt tankeri, kavşağa kontrolsüz şekilde girdiği öne sürülen Uğur Baylan yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, yaklaşık 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Süt tankeri ise karşı şeride geçerek yol kenarındaki tarlaya devrildi.

3 kişi hayatını kaybetti

Kazada hafif ticari araçtaki Nurkadın Gümüşsu, Yıldıray Demirdöven ve Safiye Derge yaşamını yitirdi, Uğur Baylan ile yanındaki Yılmaz Kızılboğa, Sema Derge ve Abuzer Yakala ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Uğur Baylan, Soma Devlet Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından süt tankerinin şoförü Murat Tokmak'ı gözaltına aldı.