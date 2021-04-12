Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ralli Kupası ödül törenine silahlı kavganın gölgesi düştü.

Olay, Bodrum'un Yakaköy Mahallesindeki özel bir kolejin bahçesinde yaşandı. Törenin ardından aralarında oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da olduğu bir grup ile rallinin komite üyeleri arasında tartışma çıktı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Komitede yer alan bir kişi bacağından silahla, 3 kişi de arbedede yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ ile beraberindeki 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

