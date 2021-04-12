Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltına alındı
[Fotoğraf: DHA]
Bodrum'da düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ralli Kupası ödül töreninde silahlı kavga çıktı. Kavgaya karışan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ ile beraberindeki 4 kişi gözaltına alındı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ralli Kupası ödül törenine silahlı kavganın gölgesi düştü.
Olay, Bodrum'un Yakaköy Mahallesindeki özel bir kolejin bahçesinde yaşandı. Törenin ardından aralarında oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da olduğu bir grup ile rallinin komite üyeleri arasında tartışma çıktı.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Komitede yer alan bir kişi bacağından silahla, 3 kişi de arbedede yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kavgaya karışan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ ile beraberindeki 4 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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