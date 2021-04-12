Muğla'daki Cansu Kaya davasında karar açıklandı
Muğla'da cansız bedeni kanalda bulunan Cansu Kaya'nın öldürülmesine ilişkin dava sonuçlandı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan iki sanığa, 18 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi.
Cansu Kaya, henüz 18 yaşındaydı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde 6 yıl önce öldürüldü. Cansız bedeni ise Dalyan Kanalı'nda bulundu.
Cansu Kaya'nın öldürülmesine ilişkin dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu 2 sanık, SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Maktulün ailesi, taraf avukatları ile kadın derneklerinin temsilcileri salonda hazır bulundu.
2 sanığa 18 yıldan ağırlaştırılmış müebbete varan hapis cezaları verildi
Mahkeme heyeti, sanıkları "kasten öldürme", "cinsel saldırıya teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçlarından cezalandırdı.
Sanık Necati Demir, ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet Poyraz Çalhan'a ise ayrı ayrı suçlardan toplamda 40 yıl hapis cezası verildi.
Adliye önünde toplanan kadınlar Cansu Kaya'nın fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle kadın cinayetlerini protesto etti.
- 18:33
- 18:23
- 18:20
- 18:06
- 18:33