Geçirdiği trafik kazasında omuriliği zedelendi. Henüz 2 buçuk yaşındayken yatağa mahkum oldu.

Uzaktan eğitim alıp yeni arkadaşlar edinse de yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte mutluluğu yarım kaldı.

Arkadaşlarını yeniden gördü

Giresun'da yaşayan 9 yaşındaki Duru Karakurt'un derslere akıllı tahta üzerinden canlı bağlantıyla devam etmesi sağlandı.

Duru, Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulu'ndaki canlı sınıf uygulamasıyla hem arkadaşlarını yeniden gördü hem de derslerini dinledi.

Bakan Selçuk, Duru'nun mutluluğunu paylaştı

Minik Duru'nun bu öyküsü, TRT ekranlarında geniş yer buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medyadan Duru'nun mutluluğunu paylaştı.

Meslektaşlarına teşekkür etti, canlı sınıf uygulamasının yurt çapında yaygınlaşacağının müjdesini verdi.

Duru Karakurt'un uzaktan eğitim almasında büyük katkısı olan öğretmeni Saray Yüksel de mutluluğunu dile getirdi.

Yüksel, "Bundan gurur duyuyoruz umarım devamı gelir. Duru gibi bütün çocuklarımızı sınıf ortamına kazandırmış oluruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

Duru şimdi uzaktan görebildiği arkadaşlarını yakından da görmek istiyor. Arkadaşları da Duru'yu evde ziyaret etmek için salgının bitmesini bekliyor.