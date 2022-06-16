Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre; dükkan ve mağazalarda her 40 metrekare için 1 olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için 1 olacak şekilde revize edildi.

Sit alanlarında belediyelere 60 metrekareye 1 otopark zorunluluğu getirildi. Yapılan değişikle parsel dışı otopark yeri için azami mesafe bin metre kuralı, izdüşümü bin 500 metre ve yürüme mesafesi 2 bin metre olarak belirlendi.

Otopark bedeli alındıktan sonra 3 yıl içinde bölge otoparkı yapma kuralı 5 yıla çıkarıldı.

250 metrekareden küçük parsellerde riskli yapıların yerine yapılacak yapılar için yüzde 25 bedel ve yol üstü geçici parklanma ile iskan verilebilmesi kuralı bitişik nizam olması şartıyla 350 metrekareye genişletildi.