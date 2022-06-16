İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymakçı Mahallesi'nde, M.D'ye ait boş arazide kurulan çadırda horoz dövüşü yaptırılarak kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü yaptıran 46 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarma, bu kişilere yasa gereği toplam 60 bin 904 lira idari ceza uyguladı. Muhafaza altına alınan 46 horoz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

M.D. hakkında ise kumar oynamak için yer temini suçundan adli işlem başlatıldı.